Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Hypotypose des hypothèses astronomiques

Proclus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Philosophe majeur du néoplatonisme, Proclus (412-485) est surtout connu pour ses commentaires de Platon. Son Hypotypose des hypothèses astronomiques constitue pourtant l'un des témoignages les plus précieux sur la science astronomique de l'Antiquité tardive. Conçu comme un exposé clair et synthétique des théories de Ptolémée, cet ouvrage a longtemps servi d'introduction à l'astronomie mathématique dans le monde byzantin avant d'être redécouvert en Occident par les humanistes. A travers une présentation rigoureuse des mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes, Proclus expose les grands modèles géométriques de l'astronomie grecque, tout en affirmant sa perspective de philosophe platonicien. Il décrit également plusieurs instruments d'observation et livre sur les pratiques astronomiques des Anciens des informations uniques. Cette édition bilingue grec-français offre pour la première fois au public francophone la traduction d'Alain-Philippe Segonds, accompagnée d'un texte grec révisé, d'une annotation approfondie et d'une introduction qui éclaire à la fois la place de l'Hypotypose dans l'oeuvre de Proclus, son rapport à l'astronomie ptoléméenne et son influence sur la culture astronomique jusqu'à la Renaissance. A la croisée de la philosophie et de l'histoire des sciences et de leur transmission, ce volume redonne son importance à un texte fondamental de la tradition astronomique antique.

Par Proclus
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Proclus

Editeur

Belles Lettres

Genre

Histoire de la philosophie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hypotypose des hypothèses astronomiques par Proclus

Commenter ce livre

 

Hypotypose des hypothèses astronomiques

Proclus trad. Alain Philippe Segonds

Paru le 11/09/2026

600 pages

Belles Lettres

89,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251459967
9782251459967
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.