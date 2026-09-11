Philosophe majeur du néoplatonisme, Proclus (412-485) est surtout connu pour ses commentaires de Platon. Son Hypotypose des hypothèses astronomiques constitue pourtant l'un des témoignages les plus précieux sur la science astronomique de l'Antiquité tardive. Conçu comme un exposé clair et synthétique des théories de Ptolémée, cet ouvrage a longtemps servi d'introduction à l'astronomie mathématique dans le monde byzantin avant d'être redécouvert en Occident par les humanistes. A travers une présentation rigoureuse des mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes, Proclus expose les grands modèles géométriques de l'astronomie grecque, tout en affirmant sa perspective de philosophe platonicien. Il décrit également plusieurs instruments d'observation et livre sur les pratiques astronomiques des Anciens des informations uniques. Cette édition bilingue grec-français offre pour la première fois au public francophone la traduction d'Alain-Philippe Segonds, accompagnée d'un texte grec révisé, d'une annotation approfondie et d'une introduction qui éclaire à la fois la place de l'Hypotypose dans l'oeuvre de Proclus, son rapport à l'astronomie ptoléméenne et son influence sur la culture astronomique jusqu'à la Renaissance. A la croisée de la philosophie et de l'histoire des sciences et de leur transmission, ce volume redonne son importance à un texte fondamental de la tradition astronomique antique.