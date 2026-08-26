A Crache-Poils, les chats sont dotés de pouvoirs magiques. Ils peuvent choisir un humain avec qui partager ces pouvoirs et chaque enfant rêve d'avoir cet honneur. Un jour, alors que Noah traîne des pieds à l'idée de rentrer chez lui et d'annoncer une mauvaise note à ses parents, un chat, Arthurou, surgit et lui demande son aide : son meilleur ami, Zéphyr, vient de se faire enlever ! Aidée par Coline, une fille de sa classe, et de sa chatte Cléopâtre, Noah parviendra-t-il à sauver le chat disparu ?