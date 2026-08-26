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#Roman jeunesse

Le chat disparu

Maiwenn Alix, Chahann

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A Crache-Poils, les chats sont dotés de pouvoirs magiques. Ils peuvent choisir un humain avec qui partager ces pouvoirs et chaque enfant rêve d'avoir cet honneur. Un jour, alors que Noah traîne des pieds à l'idée de rentrer chez lui et d'annoncer une mauvaise note à ses parents, un chat, Arthurou, surgit et lui demande son aide : son meilleur ami, Zéphyr, vient de se faire enlever ! Aidée par Coline, une fille de sa classe, et de sa chatte Cléopâtre, Noah parviendra-t-il à sauver le chat disparu ?

Par Maiwenn Alix, Chahann
Chez Rageot

|

Auteur

Maiwenn Alix, Chahann

Editeur

Rageot

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le chat disparu

Maiwenn Alix, Chahann

Paru le 26/08/2026

96 pages

Rageot

9,90 €

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Scannez le code barre 9782700288148
9782700288148
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