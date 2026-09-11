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Sur le cinéma

James Agee

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"Comme amateur, je dois donc m'efforcer de reconnaître ma propre ignorance et ne jamais m'excuser de ce que mes yeux me disent quand je regarde l'écran... " Tel est, réduit à son principe, le mot d'ordre critique de James Agee lorsqu'il inaugure, le 26 décembre 1942, sa chronique de cinéma à The Nation. Pour lui, rien n'est jamais joué a priori. Son évaluation, nuancée et sauvage en même temps, se fait toujours au coup par coup, film par film, souvent scène par scène. A travers les oeuvres de Griffith, Chaplin, Dreyer, Vigo, Rossellini, Huston ou Laurence Olivier, c'est l'âge d'or du cinéma américain et européen (du burlesque au néo-réalisme en passant par le film de guerre, la comédie ou le mélodrame) qui se voit ainsi confronté aux goûts, à l'intelligence et à la perception presque hallucinée de l'auteur de Louons maintenant les grands hommes et d'Une mort dans la famille.

Par James Agee
Chez Belles Lettres

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Auteur

James Agee

Editeur

Belles Lettres

Genre

Essais

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Sur le cinéma

James Agee trad. Brice Matthieussent

Paru le 11/09/2026

297 pages

Belles Lettres

19,00 €

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