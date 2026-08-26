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#Imaginaire

Le miroir et l'éventail

Floriane Soulas, Chiba Kotaro

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Hanabi vit seule à Tokyo, rejetée par sa famille d'exorcistes depuis qu'elle a perdu l'essentiel de sa magie. Mais quand sa soeur Atsumo disparaît, elle est rappelée au Sanctuaire pour la remplacer lors des Epreuves qui désigneront le prochain chef du conseil magique. Sur l'île d'Enoshima, elle découvre un monde peuplé de créatures mythologiques et menacé par les intrusions de démons. Lancée sur les traces de sa soeur, Hanabi est vite confrontée à son propre passé. Une plongée au coeur d'un Japon de magie, de légendes et de secrets.

Par Floriane Soulas, Chiba Kotaro
Chez Rageot

|

Auteur

Floriane Soulas, Chiba Kotaro

Editeur

Rageot

Genre

Mondes fantastiques

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Le miroir et l'éventail

Floriane Soulas, Chiba Kotaro

Paru le 26/08/2026

448 pages

Rageot

17,90 €

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Scannez le code barre 9782700287202
9782700287202
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