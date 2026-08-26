Le miroir et l'éventail

Hanabi vit seule à Tokyo, rejetée par sa famille d'exorcistes depuis qu'elle a perdu l'essentiel de sa magie. Mais quand sa soeur Atsumo disparaît, elle est rappelée au Sanctuaire pour la remplacer lors des Epreuves qui désigneront le prochain chef du conseil magique. Sur l'île d'Enoshima, elle découvre un monde peuplé de créatures mythologiques et menacé par les intrusions de démons. Lancée sur les traces de sa soeur, Hanabi est vite confrontée à son propre passé. Une plongée au coeur d'un Japon de magie, de légendes et de secrets.