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#Roman étranger

Lord Jim

Joseph Conrad

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Publié en 1900, Lord Jim de Joseph Conrad raconte la destinée tragique de Jim, jeune officier de marine idéaliste hanté par un acte de lâcheté. Alors qu'il sert à bord du Patna, transportant des pèlerins, il croit le navire condamné et abandonne précipitamment le bateau avec d'autres officiers, laissant derrière lui des centaines de passagers. Or, le navire ne coule pas, et Jim est publiquement déshonoré lors d'une enquête. Obsédé par la honte et le désir de rédemption, Jim erre de port en port avant d'être envoyé dans la région reculée de Patusan, où il gagne progressivement le respect des habitants grâce à son courage et son sens de la justice. Là, il devient une figure quasi légendaire, tentant de reconstruire son honneur perdu. Cependant, son passé le rattrape indirectement lorsque l'arrivée d'aventuriers violents bouleverse l'équilibre local. Par un excès de confiance et de loyauté, Jim commet une erreur de jugement aux conséquences fatales pour ceux qu'il protège. Refusant de fuir une seconde fois, il choisit d'assumer ses actes jusqu'au bout, acceptant une mort qui apparaît comme une ultime tentative de rachat. A la fois roman d'aventures maritimes et roman psychologique, Lord Jim explore avec intensité la lutte intérieure d'un homme confronté à sa propre faillite morale et à son irrépressible quête de rédemption. Nous le proposons dans une nouvelle traduction signée Thierry Gillyboeuf et Christian Garcin, accompagnée par les superbes illustrations de Nikita Andreev.

Par Joseph Conrad
Chez Belles Lettres

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Auteur

Joseph Conrad

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Lord Jim

Joseph Conrad trad. Thierry Gillyboeuf, Christian Garcin

Paru le 11/09/2026

440 pages

Belles Lettres

26,50 €

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