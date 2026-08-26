Mon tableau Paper Art - Japanese food

Fabriquez votre tableau en papier 3D et donnez vie à une scène gourmande pleine de relief... Une création originale et savoureuse, à exposer chez vous ou à offrir pour un cadeau plein de douceur. Pensé comme une parenthèse créative, ce kit vous invite à composer une décoration chaleureuse et délicieusement régressive. Laissez-vous guider pas à pas pour donner vie à votre composition : - Détachez les éléments prédécoupés - Assemblez-les facilement - Superposez les formes pour créer un bel effet de relief En quelques étapes, votre tableau prend forme et révèle toute sa gourmandise. Un kit tout-en-un Tout est prévu pour profiter pleinement du plaisir de créer : - Cadre inclus - Eléments en papier prédécoupés - Colle et pastilles de mousse fournies