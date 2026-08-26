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Mon tableau Paper Art - Japanese food

@papierpapierpapier laure Farion

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Fabriquez votre tableau en papier 3D et donnez vie à une scène gourmande pleine de relief... Une création originale et savoureuse, à exposer chez vous ou à offrir pour un cadeau plein de douceur. Pensé comme une parenthèse créative, ce kit vous invite à composer une décoration chaleureuse et délicieusement régressive. Laissez-vous guider pas à pas pour donner vie à votre composition : - Détachez les éléments prédécoupés - Assemblez-les facilement - Superposez les formes pour créer un bel effet de relief En quelques étapes, votre tableau prend forme et révèle toute sa gourmandise. Un kit tout-en-un Tout est prévu pour profiter pleinement du plaisir de créer : - Cadre inclus - Eléments en papier prédécoupés - Colle et pastilles de mousse fournies

Par @papierpapierpapier laure Farion
Chez Marabout

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Auteur

@papierpapierpapier laure Farion

Editeur

Marabout

Genre

Loisirs créatifs

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Mon tableau Paper Art - Japanese food

@papierpapierpapier laure Farion

Paru le 10/09/2026

16 pages

Marabout

15,90 €

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Scannez le code barre 9782501201254
9782501201254
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