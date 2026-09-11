- 25 approches variées par jeu de cartes Pour explorer un même texte biblique sous des angles multiples et renouvelés. - Alternance personnel / collectif Favorise à la fois l'intériorité et la richesse du partage en groupe. - Clé en main et facile à utiliser Règles simples, mise en place rapide, aucun prérequis nécessaire. - Gestion de la parole intégrée Grâce à la Clé de la parole, chacun trouve sa place dans l'échange. Ephata est un outil d'animation sous forme de cartes pour entrer, explorer et partager un texte biblique de manière vivante et participative. Chaque carte propose une approche - créative, réflexive ou interactive - et guide l'utilisateur à travers deux temps : une préparation personnelle puis une restitution en groupe. Après un temps individuel, les participants avancent ensemble dans la découverte du texte, chacun apportant sa contribution en suivant l'ordre des cartes. Le jeu favorise l'écoute, l'expression et la richesse du collectif. Adapté à tous les publics, Ephata est un outil clé en main, simple à mettre en place, avec des règles claires. Des cartes spécifiques (Alpha et Omega) permettent d'ouvrir et de clôturer par un temps de prière, tandis qu'une Clé de la parole aide à réguler les échanges