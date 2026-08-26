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#Essais

Priorité : moi !

Eve Rodsky

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Trop souvent, les femmes s'effacent derrière leurs rôles de mère, d'épouse, d'employée modèle. Croulant sous le poids de la charge mentale, elles ont le sentiment d'avoir perdu leur identité. Eve Rodsky propose une méthode simple et libératrice pour renouer avec soi-même : créer un " espace licorne " . Il s'agit de réserver, chaque semaine, quelques heures dans son agenda - un temps où on se rend volontairement indisponible - pour s'adonner à une activité créative et nourrissante. Il peut s'agir d'une activité artistique (peindre, danser, écrire...), intellectuelle (apprendre une nouvelle langue, se lancer dans la généalogie familiale), communautaire (animer des ateliers, créer un club de lecture ou un cercle d'échange...). Le but : retrouver la permission de s'amuser et d'être soi !

Par Eve Rodsky
Chez Marabout

|

Auteur

Eve Rodsky

Editeur

Marabout

Genre

Réussite personnelle

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Priorité : moi !

Eve Rodsky

Paru le 26/08/2026

256 pages

Marabout

15,90 €

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