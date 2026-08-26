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Moisson d'embruns

Yume Kitasei

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Dans un futur proche, les mers engloutissent les villes côtières, les autoroutes se délitent sous l'eau et des poissons mutants hantent les profondeurs des océans contrôlées par des pirates. Skipper, la plus jeune de trois soeurs et navigatrice chevronnée, gagne sa vie en récupérant et en revendant le plastique trouvé dans l'océan afin de prendre soin de sa grand-mère malade. Mais sa soeur aînée, Nora, disparaît. Celle-ci les a quittées dix ans auparavant afin de trouver un remède aux mauvaises récoltes qui touchent le monde entier. Lorsque Skipper et son autre soeur, Carmen, reçoivent un appel à l'aide énigmatique, elles doivent mettre de côté leurs différends et partir à la recherche de Nora pour la sauver. Au cours de leur voyage à travers un monde mourant, à la fois beau et étrange, elles rencontrent d'autres voyageurs et en apprennent davantage sur le travail de leur soeur et sur les entreprises qui convoitent sa découverte. Mais plus elles progressent, plus leur mission devient incertaine : de qui Nora a-t-elle attiré l'attention ? et connaissent-elles vraiment leur soeur, ou se connaissent-elles vraiment elles-mêmes ? C'est ainsi que commence un périple épique à travers les océans et les continents, et une réflexion mélancolique sur la sororité, l'amitié et la catastrophe écologique.

Par Yume Kitasei
Chez Editions Plot Twist

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Auteur

Yume Kitasei

Editeur

Editions Plot Twist

Genre

Science-fiction

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Moisson d'embruns

Yume Kitasei trad. Nicolas Ivorra

Paru le 26/08/2026

464 pages

Editions Plot Twist

18,50 €

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