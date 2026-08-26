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Franz Bartelt

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On n'a pas écrit tant qu'on n'a pas écrit seulement pour écrire. Je veux dire que si on écrit pour l'argent, pour la notoriété, pour militer, pour se guérir de nos maux, on n'écrit pas vraiment. On pratique l'écriture. On l'utilise. On l'exploite. Pour écrire, ce que j'appelle "écrire", il faut s'être détaché de tout le reste, avoir atteint une sorte d'état de veille perpétuelle, de vigilance absolue, de spiritualité de l'écriture et alors l'écrivain rejoint le saint, le sportif, le poète, les conquérants de l'inutile et sa joie n'est entachée d'aucune arrière-pensée.

Par Franz Bartelt
Chez Hardies

|

Auteur

Franz Bartelt

Editeur

Hardies

Genre

Littérature française

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Franz Bartelt

Paru le 26/08/2026

208 pages

Hardies

20,00 €

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