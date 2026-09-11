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#Roman francophone

Pathemata

Maggie Nelson

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Une réflexion profonde et originale de l'intériorité et de la souffrance. C'est l'histoire d'une souffrance. Chronique. Obsessionnelle. Dévastatrice. Dans ce récit fragmenté, l'autrice explore son rapport à l'écriture à travers son rapport au corps, et à la douleur qui le constitue. Cette quête prend la forme de questionnements, de souvenirs de situations vécues, explorant différentes formes de perte comme celle de l'intimité ou d'une amie. Dans son expérience du mal-être, elle analyse le rôle et les limites du langage. Comment trouver les mots juste pour décrire l'indicible ? Avec précision, humour et résilience, ce compte rendu personnel et poétique de la douleur illustre le lien étroit entre souffrir et apprendre. "L'autrice tisse de multiples récits pour penser la souffrance physique comme opportunité de s'ouvrir à soi-même et au monde" Le Monde Maggie Nelson est une essayiste et poétesse américaine, affranchie du carcan des genres littéraires établis. Dans ses ouvrages mêlant avec brio écriture autobiographique et théorie critique, elle traite de sujets féministes, queer, d'art et de philosophie. Les Argonautes (2018) et Bleuets (2024) sont disponibles chez Points.

Par Maggie Nelson
Chez Points

|

Auteur

Maggie Nelson

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Pathemata

Maggie Nelson

Paru le 11/09/2026

96 pages

Points

9,30 €

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Scannez le code barre 9791041429967
9791041429967
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