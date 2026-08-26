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Les 10 ancrages majeurs pour revenir à l'essentiel

Bernard Baudouin

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Si vous souhaitez partir à la découverte de votre plein potentiel, ce guide est fait pour vous. Grace à des chapitres réflexifs et des exercices pratiques, il vous aide à (re)devenir maître de vous-même et à appréhender votre quotidien en conscience par la réappropriation de dix ancrages majeurs. Vous reconnecter à la source de votre être et à l'instant présent, fermer la porte aux pensées malvenues, ne former qu'un avec la pluridimensionnalité de la vie, voici quelques-uns des objectifs que vous pourrez atteindre à la fin de votre lecture.

Par Bernard Baudouin
Chez Piktos poche

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Auteur

Bernard Baudouin

Editeur

Piktos poche

Genre

Réussite personnelle

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Les 10 ancrages majeurs pour revenir à l'essentiel

Bernard Baudouin

Paru le 26/08/2026

176 pages

Piktos poche

7,50 €

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Scannez le code barre 9782487771376
9782487771376
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