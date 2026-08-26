Les 10 ancrages majeurs pour revenir à l'essentiel

Si vous souhaitez partir à la découverte de votre plein potentiel, ce guide est fait pour vous. Grace à des chapitres réflexifs et des exercices pratiques, il vous aide à (re)devenir maître de vous-même et à appréhender votre quotidien en conscience par la réappropriation de dix ancrages majeurs. Vous reconnecter à la source de votre être et à l'instant présent, fermer la porte aux pensées malvenues, ne former qu'un avec la pluridimensionnalité de la vie, voici quelques-uns des objectifs que vous pourrez atteindre à la fin de votre lecture.