Face à l'urgence environnementale, la nécessité de transformer les bâtiments existants s'est imposée dans le débat public. Pourquoi continuer à construire de façon irraisonnée alors même que la planète compte tant d'édifices en attente d'une nouvelle vie ? L'essentiel du bâti de demain est déjà sous nos yeux. A la brutalité de la démolition se substitue aujourd'hui l'hypothèse de la conservation. Faire avec le "déjà là" devient un levier de résilience, puisque chaque transformation représente des mètres carrés que l'on ne construit pas. Ce nouveau paradigme dicté par les limites planétaires appelle les architectes à repenser leurs pratiques. Transformer pour habiter réunit 22 maisons en France, en Europe et au Japon, et autant de stratégies mises en oeuvre pour atteindre de nouveaux équilibres, richement illustrées de photographies et de plans. Ce livre explore la créativité, l'ingéniosité et la sensibilité qui président à la transformation de ces bâtiments, tantôt ordinaires, tantôt hors du commun, parfois très abîmés, toujours traversés de récits hérités et de futurs à accueillir. D'une extension audacieuse à une réhabilitation discrète, d'une restructuration profonde à une intervention minimaliste : chaque réalisation négocie avec le réel selon ses propres modalités, offrant aux architectes un terrain de réflexion particulièrement stimulant.