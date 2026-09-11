Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Transformer pour habiter

Maryse Quinton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face à l'urgence environnementale, la nécessité de transformer les bâtiments existants s'est imposée dans le débat public. Pourquoi continuer à construire de façon irraisonnée alors même que la planète compte tant d'édifices en attente d'une nouvelle vie ? L'essentiel du bâti de demain est déjà sous nos yeux. A la brutalité de la démolition se substitue aujourd'hui l'hypothèse de la conservation. Faire avec le "déjà là" devient un levier de résilience, puisque chaque transformation représente des mètres carrés que l'on ne construit pas. Ce nouveau paradigme dicté par les limites planétaires appelle les architectes à repenser leurs pratiques. Transformer pour habiter réunit 22 maisons en France, en Europe et au Japon, et autant de stratégies mises en oeuvre pour atteindre de nouveaux équilibres, richement illustrées de photographies et de plans. Ce livre explore la créativité, l'ingéniosité et la sensibilité qui président à la transformation de ces bâtiments, tantôt ordinaires, tantôt hors du commun, parfois très abîmés, toujours traversés de récits hérités et de futurs à accueillir. D'une extension audacieuse à une réhabilitation discrète, d'une restructuration profonde à une intervention minimaliste : chaque réalisation négocie avec le réel selon ses propres modalités, offrant aux architectes un terrain de réflexion particulièrement stimulant.

Par Maryse Quinton
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Maryse Quinton

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Architecture

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Transformer pour habiter par Maryse Quinton

Commenter ce livre

 

Transformer pour habiter

Maryse Quinton

Paru le 18/09/2026

240 pages

Editions de la Martinière

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040111726
9791040111726
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.