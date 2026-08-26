Ce " Mes p'tits docs " nous introduit dans l'époque tumultueuse de la Révolution française et nous dévoile les évènements qui ont marqué cette période. "Mes p tits docs" , la collection de documentaires au papier indéchirable qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants de 4 à 7 ans dans leur découverte du monde. Pour découvrir une période clé de l'histoire En 1789, la France va subir de profonds bouleversements. Alors que la cour de Versailles vit dans le faste, le peuple est affamé et écrasé d'impôts. Il va se révolter contre les injustices, prendre le pouvoir et instaurer la République. Ce " Mes p'tits docs " nous introduit dans l'époque tumultueuse de la Révolution française et nous dévoile les évènements qui ont marqué cette période, de la convocation des Etats généraux à la mort de Robespierre. Pour raconter la France comme une histoire Le texte narratif et les illustrations de Cléo Germain sont tout à fait adaptés à la démarche de la collection : du documentaire raconté, rendu vivant et accessible pour les plus jeunes.