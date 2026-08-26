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#Album jeunesse

Les disputes

Camille Laurans, Andrea Innocent

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Théa s'est disputée avec son grand frère Victor ! Papa est intervenu mais Théa se sent triste, car Victor a l'air d'être toujours fâché contre elle... Un livre où l'on suit la jeune Théa et les disputes qu'elle peut avoir avec son grand frère Victor, son cousin Baudouin, son amie Maëlys... Un ouvrage pour expliquer ce qui peut créer différents moments de conflit, et les solutions pour apaiser les choses. Un " Mes p'tits pourquoi " qui invite les enfants à s'exprimer Les enfants de 4 à 7 ans, en pleine construction de soi, cherchent parfois à se mettre en situation d'opposition ou ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Cela peut entraîner des conflits, même face à des personnes que l'on aime. Cet ouvrage invite les enfants à dire ce qu'ils ressentent et à se confier quand les émotions deviennent trop intenses. Un documentaire qui permet de s'identifier au personnage Grâce au fil narratif, ce livre documentaire propose une identification au héros, qui permet aux lecteurs de suivre Théa face aux différents conflits qu'elle rencontre.

Par Camille Laurans, Andrea Innocent
Chez Editions Milan

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Auteur

Camille Laurans, Andrea Innocent

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Les disputes

Camille Laurans, Andrea Innocent

Paru le 26/08/2026

32 pages

Editions Milan

7,90 €

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