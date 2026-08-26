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Les sous-marins

Stéphane Frattini, Camille Ferrari

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Les Sous-Marins : une mine d'informations pour les 4-7 ans pour apprendre le vocabulaire du thème et en découvrir plus sur ces fascinants engins submersibles. Un documentaire interactif et ludique qui valorise la participation et l'autonomie de l'enfant, tout en lui permettant d'en savoir plus sur la thématique en collant et en s'amusant. L'enfant apprend en positionnant des autocollants aux bons endroits. Un documentaire illustré pour en savoir plus sur les sous-marins Seize pages et une quarantaine d'autocollants pour apprendre à quoi sert un sous-marin, les différents types qui existent, quand et pourquoi ils ont été créés. Un format pratique, léger et facilement transportable, avec des autocollants Une quarantaine d'autocollants à coller dans un livre qui s'emporte partout et à tout petit prix. Parfait pour occuper les enfants dans les transports, en vacances et le week-end. A offrir aussi juste avant un événement particulier.

Par Stéphane Frattini, Camille Ferrari
Chez Editions Milan

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Auteur

Stéphane Frattini, Camille Ferrari

Editeur

Editions Milan

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Les sous-marins

Stéphane Frattini, Camille Ferrari

Paru le 26/08/2026

16 pages

Editions Milan

5,50 €

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Scannez le code barre 9782408066819
9782408066819
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