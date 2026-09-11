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#Beaux livres

Légèreté

Pascal Dethurens

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Où l'on rencontre un couple d'amoureux flotter dans le ciel, un dieu peindre des papillons, une star du cinéma retenir sa robe qui s'envole, un philosophe observer le vol d'une colombe, une impératrice romaine contempler les fresques de sa villa, un prince indien faire de la balançoire, des esclaves danser dans des chaînes, des marionnettes chinoises voltiger entre terre et ciel, le fils d'un architecte à s'élever jusqu'au soleil, un poète japonais goûter à la douceur du jour, des fous se jeter du haut d'une falaise dans l'océan, une fillette lâcher un ballon en forme de coeur, un savant se propulser dans la lune à bord d'un obus, un romancier génial faire l'éloge du champagne, un Anglais se lancer dans un tour du monde en montgolfière, des enfants faire des bulles de savon, des artistes suivre des yeux des nuages, des sages persans jouer aux échecs, un poète monter au paradis, des amandiers en fleurs frémir au souffle du vent. Quarante textes composent ce livre, parmi lesquels on trouvera des récits, des contes, des fables et des réflexions, plusieurs tableaux aussi et quelques saynètes qui sont comme autant d'images dans un kaléidoscope. Quarante fictions, toutes vraies, toutes inspirées par la plus vieille histoire du monde, et la plus fraîche aussi ? : jouir de la légèreté de la vie.

Par Pascal Dethurens
Chez L'Atelier Contemporain

|

Auteur

Pascal Dethurens

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Ecrits sur l'art

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Légèreté

Pascal Dethurens

Paru le 11/09/2026

288 pages

L'Atelier Contemporain

25,00 €

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Scannez le code barre 9782850352423
9782850352423
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