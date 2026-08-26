Je suis en colère

Le premier album animé de bébé pour l'accompagner dans la découverte et la compréhension de cette émotion forte qui le mobilise tout entier : la colère. Cet après-midi, papa garde les deux petits à la maison. Ils jouent à la ferme. L'un pose le cochon, l'autre la vache... mais bébé veut aussi la vache ! Heureusement, il y en a une autre. Bébé l'attrape et la pose dans le pré. Maintenant bébé s'amuse avec sa boîte à formes. Elle glisse l'étoile dans le trou, pousse fort, mais la pièce ne veut pas rentrer. Ca l'énerve ! Papa lui tend le cube pour essayer. Ouf, ça va mieux, il entre tout seul dans la boîte ! Un livre animé pour vivre ses émotions Au fil des pages, bébé expérimente toutes sortes d'émotions liées à la colère : frustration, excitation, fatigue, échec, mais aussi apaisement, satisfaction, fierté... Grâce à ce livre, il comprend mieux ses ressentis et apprend à les nommer. Un livre animé pour s'identifier Grâce au fil narratif écrit à la première personne, bébé suit facilement le récit qui prend vie sous ses yeux. Il s'identifie au personnage grâce aux illustrations tendres d'Ilaria Falorsi, qui reprennent les attitudes et postures typiques des bébés de 12 à 18 mois. Une lecture participative Ces animations associent le bébé et le parent dans une lecture vivante et participative. Robustes et efficaces, leurs formes sont parfaitement adaptées aux tout-petits. En manipulant les glissières et les tirettes, le tout-petit anime chaque étape du récit. Il expérimente les situations et répète les scénarios. Ainsi il se familiarise avec les différentes solutions à la colère. Un livre animé pour développer ses habiletés motrices En manipulant les animations du livre et en tournant les pages, bébé développe ses capacités motrices : la maîtrise des gestes, la force dans les doigts, la préhension fine, la précision et l'attention.