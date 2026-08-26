Un histoire très singulière Voici une histoire à deux voix, qui nous est contée par Prue, 11 ans, et l'immeuble Odenburgh, dans lequel elle vit avec ses parents et sa grande soeur Fifi. L'immeuble Odenburgh est un bâtiment ancien, chargé de souvenirs. Parmi ces souvenirs, il y a Lina, la soeur du milieu, disparue depuis un an. L'immeuble qui sent, voit, entend et se manifeste à sa façon, réussit à tisser un lien secret avec sa jeune locataire. Il communique véritablement avec Prue, même si elle croit que ce sont des messages que sa soeur lui envoie de l'au-delà. Quand la famille apprend que l'Odenburgh sera démoli pour laisser place à un immeuble moderne, c'est pour Prue une double perte : son foyer de toujours et ces si chers souvenirs avec Lina. Elle décide de tout faire pour sauver le bâtiment et lance une pétition. Ce faisant, elle rencontre Lewis, un garçon de l'immeuble d'en face qui l'aide à mobiliser les voisins, même si la démolition semble de plus en plus inévitable... Au fil des jours, la solidarité renaît : les habitants se réunissent, taguent leurs souvenirs sur les murs, écrivent des lettres et des hommages à l'Odenburgh... et un très bel article paraît dans la presse locale. Tous ces efforts aideront-il le vénérable Oldenburg à survivre aux projets immobiliers des promoteurs ? Le deuxième roman de l'américaine Allie Millington Dans la droite lignée d'Olivetti et dans la pure tradition du réalisme magique : un immeuble avec une conscience communique avec ses habitants ! Pour sauver notre maison Dans une petite communauté, la solidarité s'installe entre les locataires isolés, réunis par la menace de destruction de leur immeuble.