SVT spécialité Tle

Pour réussir l'épreuve de SVT du bac 2027 ! - des sujets corrigés - des conseils de méthode - des fiches mémo couvrant tout le programme - une préparation complète à l'ECE - un accompagnement efficace vers le Grand Oral - des vidéos Le succès assuré en 5 étapes ! 1. Comprendre l'épreuve, s'approprier les méthodes Des conseils de méthode et des sujets traités pas à pas pour comprendre comment traiter les deux types d'exercices proposés au bac en SVT. 2. S'entraîner sur chaque notion du programme Des fiches mémo pour réviser l'essentiel et 28 sujets guidés, qui couvrent l'ensemble du programme de spécialité en SVT. 3. Préparer l'écrit dans la dernière ligne droite L'épreuve écrite approche : c'est le moment de réviser à l'aide des vidéos et des sujets complets de la session 2026, pour se mettre dans les conditions de l'examen. 4. Réussir l'évaluation des compétences expérimentales (ECE) Des fiches de méthode et un sujet d'ECE pour comprendre les exigences de cette partie de l'épreuve. 5. Réussir le Grand Oral Dans une dernière section : des fiches de méthodes et des simulations d'oral sur des questions issues du programme de SVT. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un abonnement gratuit au site de révision http : //www. annabac. com (Lien -> http : //www. annabac. com/) : fiches et vidéos de cours, quiz, sujets corrigés...