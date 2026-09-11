Starlight Tome 2

Alors que Cyrius était enfin prêt à partir dans l'espace, il est fait prisonnier par les Diamond Pirates. Ceux-ci, appelés par Chantilly, ont débarqué sur Lehnon, bien décidés à attraper le dernier Terrien, à piller la planète et à capturer les Tibbles au passage. Entouré d'aliens en tout genre aux ordres de la terrible capitaine Ruby, Cyrius semble penser que tout est perdu pour lui... à moins que Chantilly ne soit pas vraiment la manipulatrice sans-coeur qu'elle prétend être. Entre secrets, coups bas et trahisons, Cyrius va devoir faire des pieds et des mains pour prendre son envol et découvrir enfin l'espace !