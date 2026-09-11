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Starlight Tome 2

Florence Torta, Philippe Cardona

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Alors que Cyrius était enfin prêt à partir dans l'espace, il est fait prisonnier par les Diamond Pirates. Ceux-ci, appelés par Chantilly, ont débarqué sur Lehnon, bien décidés à attraper le dernier Terrien, à piller la planète et à capturer les Tibbles au passage. Entouré d'aliens en tout genre aux ordres de la terrible capitaine Ruby, Cyrius semble penser que tout est perdu pour lui... à moins que Chantilly ne soit pas vraiment la manipulatrice sans-coeur qu'elle prétend être. Entre secrets, coups bas et trahisons, Cyrius va devoir faire des pieds et des mains pour prendre son envol et découvrir enfin l'espace !

Par Florence Torta, Philippe Cardona
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Florence Torta, Philippe Cardona

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

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Starlight Tome 2

Florence Torta, Philippe Cardona

Paru le 11/09/2026

96 pages

Editions Dupuis

15,50 €

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Scannez le code barre 9782808517737
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