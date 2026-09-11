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Renault sport, 11 fois champion du monde

Christian Contzen

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Pour la première fois, Christian Contzen décrit avec passion ses douze années à la direction générale de Renault Sport, douze années - de 1990 à 2002 - qui resteront à jamais dans l'histoire du constructeur français : 11 titres de champion du monde en Formule 1 (5 titres pilote et 6 titres constructeur). L'auteur nous raconte comment l'équipe de Renault Sport a permis par la passion, l'imagination et le travail acharné de réaliser pendant toute une décennie des performances sportives et technologiques au plus haut niveau de la compétition automobile. Cet ouvrage est une histoire très forte (avec des photos et des documents pour la première fois publiés), ponctuée de joies, comme le premier titre en 1992 avec le talentueux pilote britannique Nigel Mansell, ou parfois de peine, comme l'accident dramatique d'Ayrton Senna en 1994. C'est aussi le parcours du fantastique moteur V10 Renault, au sommet de la F1 pendant plusieurs années, enchainant victoire sur victoire grâce à une équipe soudée et passionnée. Et, en parallèle, le Rallye en championnat du monde, les victoires au Dakar avec Jean-Louis Schlesser et son buggy propulsé par un moteur Renault. Renault Sport c'est aussi la création de véhicules de sport, Christian Contzen développera Renault Sport Technologies avec le lancement du Spider Renault et de la Clio V6. Ce livre est issu de cette décennie de fourmillement d'idées, de passions et de relations humaines riches.

Par Christian Contzen
Chez Ouest-France

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Auteur

Christian Contzen

Editeur

Ouest-France

Genre

Sports mécaniques

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Renault sport, 11 fois champion du monde

Christian Contzen

Paru le 18/09/2026

256 pages

Ouest-France

29,90 €

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