L'Autre Soeur Boleyn

Elle a survécu à quatre reines. Tombera-t-elle face à un tyran ? A la cour des Tudors, où les secrets valent plus que l'or, Jane Boleyn avance prudemment en coulisses. Pour survivre, elle doit jouer tous les rôles qu'on exige d'elle : épouse aimante, belle-soeur loyale de la reine Anne Boleyn au sommet de sa gloire, et espionne obéissante. Mais l'amour de Henri VIII est capricieux et lorsque son regard se détourne d'Anne, c'est toute la famille Boleyn qui est menacée. Dans cette cour où un murmure peut condamner les plus puissants, Jane doit désormais sortir de l'ombre et sauver sa vie, quitte à trahir les siens, car le pouvoir ne tient qu'au fil de l'épée d'un roi tyrannique. Sur qui s'abattra-t-elle ensuite ? Vingt-cinq ans après Deux Soeurs pour un roi, Philippa Gregory nous livre le portrait d'une femme oubliée de l'Histoire : Jane Boleyn. " Un thriller historique envoûtant et un miroir de la politique contemporaine... riche et fascinant. " C. J. Cooke, autrice des Sorcières du phare " Une reconstitution saisissante d'une cour où sexe et politique s'entremêlent et deviennent mortels. " The Times " Une fois encore, Philippa Gregory redonne brillamment vie à l'époque des Tudors. " Publishers Weekly " Un roman à l'atmosphère riche, qui offre un portrait saisissant de Jane Boleyn et du jeu dangereux qu'est la survie sous le règne de Henri VIII. " Booklist " Un tour de force éblouissant : haletant, hypnotique, totalement immersif. " Barbara Erskine, autrice des Larmes d'Isis " Magnifiquement écrit, méticuleusement documenté... absolument captivant et impossible à lâcher". Santa Montefiore, autrice de la saga Filles d'Irlande " Une plongée émotionnelle et fulgurante dans la cour des Tudors. " Lucy Clarke, autrice de Rien à l'horizon " Une histoire palpitante qui parle d'ambition, de luttes de pouvoir... et du côté sombre de la cour des Tudors. " Adele Parks, autrice de L'attirance des contraires " L'autrice saisit avec une grande maîtrise la soif de pouvoir et de richesse qui submerge ceux qui servent un souverain mentalement instable. " Library Journal " Philippa Gregory explore magistralement la culpabilité, l'ambition et la survie de Jane. On ressent le pouvoir, le danger et l'attrait de la dynastie Tudor à chaque page. " Woman & Home " Une immersion totale à la cour de Henri VIII, avec toute sa magnificence, ses intrigues, son faste et ses complots. " Saga " Le travail de recherche de Philippa Gregory pour ce roman est irréprochable. Elle le retranscrit cependant avec légèreté, en nous transportant à la cour des Tudors dans toute sa pompe, sa splendeur et ses drames. " High Life " L'autrice a clairement écrit en gardant à l'esprit le monde politique moderne, où tout peut basculer d'un instant à l'autre. Débordant d'intrigues, de manipulations et de détails historiques authentiques. " Northern Echo