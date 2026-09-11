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Les symboles des celtes

David Balade, Pascal Lamour

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Les Celtes n'ont de symboles que ceux que l'on connaît de l'Antiquité, enrichis ensuite par leurs migrations et par les imaginaires des bardes pour les restituer au plus grand nombre. Pascal Lamour s'immisce dans leur imaginaire pour en recomposer les espaces, pour ouvrir la connaissance par ses propositions. Ici la mémoire se transmet par des chemins oubliés au fil des superbes illustrations de David Balade. Cette édition vous mènera notamment parmi les montagnes sacrées de Bretagne, les grandes figures (Morgane, Lancelot, Guenièvre) et les dieux (britonniques, irlandais, gaulois). Réédition de 978-2-7373-8910-8

Par David Balade, Pascal Lamour
Chez Ouest-France

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Auteur

David Balade, Pascal Lamour

Editeur

Ouest-France

Genre

Celtes

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Les symboles des celtes

David Balade, Pascal Lamour

Paru le 11/09/2026

224 pages

Ouest-France

25,00 €

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Scannez le code barre 9782737393396
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