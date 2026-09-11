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#Imaginaire

Les pierres d'étoile

Blanche Hinterlang

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La vie tranquille du jeune Phan va être chamboulée le jour où des ombres vont attaquer la tour de son village. Sa curiosité va le faire repérer et il n'aura d'autre choix que de fuir en compagnie de Bort, un étranger de passage aux étonnants pouvoirs. Ce que Bort va lui révéler sur le monde et son histoire, sur ces ombres et sur les talents dont il a fait preuve lors de leur attaque ira bien au-delà de tout ce que Phan aurait pu un jour imaginer. En rejoignant le Collège de Vaulprenoir afin de se mettre en sécurité et d'apprendre l'art de la charis, Phan va découvrir davantage qui il est, d'où il vient et qu'il est bien plus lié à tous les événements qui menacent l'équilibre du monde qu'il n'aurait voulu le croire.

Par Blanche Hinterlang
Chez Mame

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Auteur

Blanche Hinterlang

Editeur

Mame

Genre

Mondes fantastiques

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Les pierres d'étoile

Blanche Hinterlang

Paru le 11/09/2026

400 pages

Mame

17,90 €

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Scannez le code barre 9782728938568
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