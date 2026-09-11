Les pierres d'étoile

La vie tranquille du jeune Phan va être chamboulée le jour où des ombres vont attaquer la tour de son village. Sa curiosité va le faire repérer et il n'aura d'autre choix que de fuir en compagnie de Bort, un étranger de passage aux étonnants pouvoirs. Ce que Bort va lui révéler sur le monde et son histoire, sur ces ombres et sur les talents dont il a fait preuve lors de leur attaque ira bien au-delà de tout ce que Phan aurait pu un jour imaginer. En rejoignant le Collège de Vaulprenoir afin de se mettre en sécurité et d'apprendre l'art de la charis, Phan va découvrir davantage qui il est, d'où il vient et qu'il est bien plus lié à tous les événements qui menacent l'équilibre du monde qu'il n'aurait voulu le croire.