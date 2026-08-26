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I want to see U shy Tome 8

Rakure Umagome

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LE DESIR EN ELLE EST D'UN BLANC IMMACULE... Voici le 8e volume où il cède à la tentation ! Malgré quelques contretemps, le tournage dans les sources thermales se poursuit sans encombre. Le 2e soir, une actrice rend visite à Shirasawa, qui dort profondément. Il est confus par la situation, mais à chaque fois que leurs lèvres et leurs corps se touchent, sa conscience vacille, et il sombre dans un plaisir aussi profond qu'irrésistible... Le lendemain, le tournage reprend comme si de rien n'était, mais le comportement de l'actrice à son égard semble avoir changé. Entre désir, culpabilité et confusion, Shirasawa tente de garder son sang-froid, alors que les sentiments de chacune des actrices commencent à se dévoiler au grand jour. Un huitième volume où les émotions s'intensifient et où la frontière entre fiction et réalité devient de plus en plus floue.

Par Rakure Umagome
Chez Noeve

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Auteur

Rakure Umagome

Editeur

Noeve

Genre

Ecchi/érotique

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I want to see U shy Tome 8

Rakure Umagome

Paru le 25/09/2026

196 pages

Noeve

8,95 €

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Scannez le code barre 9782386701887
9782386701887
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