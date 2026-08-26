Baki Gaiden: Scarface Tome 2

Le plus puissant bastonneur de l'Histoire : Kaoru Hanayama ! Véritable monument du manga de baston, Baki fait bouillonner le sang avec ses affrontements d'une intensité rare. Découvrez dans ce tome l'une des plus grandes légendes de cet univers ! De son face-à-face avec le colossal T. Rex à son duel contre un grand requin blanc, plongez au coeur de combats hors normes et assistez à la naissance de son akugeki, sa technique emblématique. Bastonneur pur, il s'est forgé sa réputation à mains nues, à la seule force de ses poings. Tendez l'oreille... et écoutez ses poings légendaires siffler dans l'air !