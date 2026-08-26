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Baki Gaiden: Scarface Tome 2

Keisuke Itagaki, Yukinao Yamauchi

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Le plus puissant bastonneur de l'Histoire : Kaoru Hanayama ! Véritable monument du manga de baston, Baki fait bouillonner le sang avec ses affrontements d'une intensité rare. Découvrez dans ce tome l'une des plus grandes légendes de cet univers ! De son face-à-face avec le colossal T. Rex à son duel contre un grand requin blanc, plongez au coeur de combats hors normes et assistez à la naissance de son akugeki, sa technique emblématique. Bastonneur pur, il s'est forgé sa réputation à mains nues, à la seule force de ses poings. Tendez l'oreille... et écoutez ses poings légendaires siffler dans l'air !

Par Keisuke Itagaki, Yukinao Yamauchi
Chez Meian Editions

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Auteur

Keisuke Itagaki, Yukinao Yamauchi

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Baki Gaiden: Scarface Tome 2

Keisuke Itagaki, Yukinao Yamauchi

Paru le 26/08/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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