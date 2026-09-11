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L'Univers invisible

Bertran Chaudet, Dominique Auzenet

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Les manifestations suprasensibles, le monde des esprits, des anges et des démons et la question de la vie après la mort fascinent très largement. Or, pour les chrétiens, l'existence d'un "monde invisible" fait partie d'une des premières affirmations du Credo. Mais quel rapport entre leur foi et les croyances diverses qui pullulent sur les tables des libraires et les réseaux sociaux ? Comment voir clair dans ce domaine où les frontières entre les croyances et les religions se mélangent et se brouillent ? Forts de leur expertise, les auteurs s'emploient dans ce livre à un travail de discernement salutaire. Car il ne s'agit pas seulement de savoir ce que l'on a le droit de connaître ou non, ni même de savoir où se trouvent des pièges parfois redoutables, mais d'identifier où se trouve notre véritable salut et de puiser à la source de la véritable espérance, qui conduit à la vraie liberté.

Par Bertran Chaudet, Dominique Auzenet
Chez Mame

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Auteur

Bertran Chaudet, Dominique Auzenet

Editeur

Mame

Genre

Mystique

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L'Univers invisible

Bertran Chaudet, Dominique Auzenet

Paru le 11/09/2026

224 pages

Mame

19,00 €

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Scannez le code barre 9782728936984
9782728936984
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