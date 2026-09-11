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#Imaginaire

Hotpot

Yan Cong

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Imaginez un rêve peuplé d'étranges créatures qui font de drôles de trucs. Par exemple, un éléphant et son meilleur pote avec une tronche de ballon de foot qui se rendent après les cours à la salle d'arcade et sucent des bâtonnets glacés. Ou une chatte qui parle et commente la télévision en mangeant de la pastèque affalée sur son canapé. Ou encore, un cochon qui s'invente une petite amie en matant des animes hentai. Vous ne serez pas non plus étonné d'y croiser une tortue fauchée qui cherche du boulot pour nourrir sa famille ou un gros mytho qui raconte ses exploits olympiques pendant qu'il est en train de passer sur le billard... C'est à ce moment-là que vous vous réveillez et que vous apercevez un petit monsieur tout nu à son bureau qui semble chercher l'inspiration en se grattant la raie des fesses. Tout va bien, vous pouvez vous rendormir, vous êtes dans une BD de Yan Cong. Ce recueil d'histoires courtes pourrait être le crossover improbable entre Peppa Pig et Blanquet. Dans une même marmite, on fait bouillir des animaux kawaï aux yeux brillants d'innocence avec des tripes et des brochettes de rognons. On agrémente le bouillon de pulsions refoulées, de peurs et de fantasmes et on obtient HOTPOT : un voyage moite et onirique dans le subconscient de l'auteur chinois Yan Cong à déguster en toute convivialité !

Par Yan Cong
Chez Misma Editions

|

Auteur

Yan Cong

Editeur

Misma Editions

Genre

Divers

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Hotpot

Yan Cong trad. Loïc Aloisio

Paru le 11/09/2026

136 pages

Misma Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782494740273
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