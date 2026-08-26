Principal Tome 3

Depuis le mariage du père de Shima et de la mère de Wao, les deux lycéens vivent sous le même toit, presque comme frère et soeur. Toute la petite famille est enchantée par la situation et entend bien prendre un nouveau départ. Malgré tout, ce grand changement ne se fait pas sans accroc, car depuis le déménagement des Sakurai, l'amitié entre Gen et Wao semble se dégrader. Eux qui étaient pourtant inséparables se mettent à s'éviter... Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Quand famille, amitié et amour s'emmêlent, comment trouver sa place dans le monde ? Dans Principal, Ryo Ikuemi met en scène une adolescente au contexte familial difficile qui, malgré les épreuves, saura toujours se relever.