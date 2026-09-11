La Furie et la Foi est le premier livre du photographe Jérémy Charbaut. Une histoire d'ombres et de lumières qui prend corps au sein d'un territoire où tout s'entremêle dans l'âpreté et la communion des âmes et des corps transfigurés. Ce territoire, c'est le quartier Saint-François, un îlot historique au coeur de la cité portuaire du Havre à la personnalité singulière, échiquier vibrant où travailleurs de la mer, faune et flore s'y côtoient depuis des siècles. Cette exploration visuelle du quartier Saint-François est portée par un regard qui est un véritable parti pris artistique. Par le recours à une photographie qui emprunte ses tonalités brunes et ses clairs-obscurs à la peinture classique, Jérémy Charbaut a voulu que le sien vous plonge dans une sorte de cité mystérieuse et intemporelle qui puisse alimenter votre imaginaire : il faut parfois faire un pas de côté pour révéler l'identité d'un lieu et en comprendre toute la magie, toute l'énergie. Il faut parfois des fictions pour sublimer l'intensité du réel. Les 70 photographies qui composent le livreforment un théâtre de silhouettes arrachées au quotidien : entre liberté et contrainte, furie et foi, les hommes affrontent la dualité de leur existence. Les éléments et les êtres ne forment plus qu'un seul tout, et se confondent pour laisser place à un monde plus "organique" : la mer comme survie et liberté (eau) ; la cité comme refuge et cicatrices (terre) ; le ciel comme espoir et désillusion (air) ; le vivant comme furie et foi (feu). Depuis l'allégorie de la caverne de Platon, nous savons que chacun d'entre nous navigue entre l'ombre et la lumière, entre les ténèbres et l'espoir. Le travail des artistes est de nous guider à travers ce dédale d'émotions et de choix. De trouver la lumière dans la noirceur, l'espoir dans le désespoir. L'art est aussi un geste. Un corps en mouvement. La Furie et la Foi intègre la grande famille des livres où l'exploration de la dualité de nos vies se fait par la transfiguration des êtres qui naviguent au plus près de cette dualité. La Furie et la Foi est aussi une expérience sensorielle. On s'y coule comme dans cette eau qui définit Saint-François : on sentirait presque la rouille, les aspérités du métal mangé par le sel, l'odeur de l'essence arc-en-ciel dans les flaques de la dernière pluie. Le noir s'impose comme une couleur dominante - celle de la vase, de l'acier, de la tempête à venir. L'obscurité n'est pourtant jamais absolue, comme en témoigne la photo finale où se lisent à la surface de la mer des reflets argentés, où l'irruption de ces éclats dans la nuit rappellent l'outrenoir de Pierre Soulages, cette nuance que le peintre définissait comme un "noir qui, cessant de l'être, devient émetteur de clarté, de lumière secrète" - un éclat mystérieux, qui, au fil de ces photos, vient jeter un nouvel éclairage sur Saint-François, cette île dans la ville. - [Julia Malye, extrait de la préface] Les textes du livre ont été composés avec la famille typographique Adobe Jenson Pro, combinaison de force et de beauté inspirée des polices de Nicolas Jenson et de Ludovico degli Arrighi, deux icônes de la typographie de la Renaissance. Geoffroy Tory, imprimeur et graphiste de François 1er est l'un des introducteurs des caractères romains en France qui lui servent à créer "? Le champ fleury ? ", ouvrage emblématique de la Renaissance.