Chemins vers le pardon

- Démarche oecuménique authentique et engagée - Réflexions ancrées dans des expériences humaines fortes - Equilibre entre profondeur spirituelle et accessibilité - Outils concrets Eclairages bibliques et pistes de méditation - Thématiques universelles Pardon, réconciliation, transformation intérieure Issu d'une collaboration oecuménique entre aumôneries catholique, protestante et orthodoxe en milieu carcéral, cet ouvrage explore trois thèmes fondamentaux : culpabilité, repentance et pardon. Ancré dans l'expérience de la détention, il offre une réflexion profonde et incarnée sur les chemins de réconciliation. Nourri d'un dialogue exigeant et fraternel, il met en lumière la richesse des traditions chrétiennes. Clair et accessible, il propose des repères bibliques et des pistes de méditation. Au-delà du contexte pénitentiaire, il rejoint toute personne en quête de sens et d'espérance.