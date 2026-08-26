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#Manga

Fragments d’amour

Pyon-kti

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Un amour non partagé peut-il vraiment rester inoffensif ? Mitsuki pensait pouvoir enfouir ses sentiments. Mais lorsque Sara, la personne qu'elle aime en secret, se rapproche de Kôtarô, leur ami d'enfance, son équilibre vacille. Entre désir, jalousie et attachements impossibles, certains liens refusent de disparaître. Entre romance douce-amère et fantasmes assumés. Fragments d'amour réunit une riche galerie d'histoires où se croisent amours contrariées, retrouvailles, premiers émois, passions secrètes et relations plus audacieuses. Des romances tendres aux récits plus sulfureux, Pyon-Kti compose un recueil aussi varié que généreux, porté par des héroïnes inoubliables et une sensualité omniprésente. Quand l'élégance du trait sublime chaque émotion. Réputé pour son dessin d'une rare finesse, Pyon-Kti livre ici un recueil ambitieux. Avec ses nombreuses pages couleur, ses illustrations retravaillées et ses récits mêlant mélancolie, passion et érotisme, Fragments d'amour s'impose comme une oeuvre marquante où la beauté visuelle rivalise constamment avec l'intensité des sentiments.

Par Pyon-kti
Chez Hot manga

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Auteur

Pyon-kti

Editeur

Hot manga

Genre

Hentai/porno

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Fragments d’amour

Pyon-kti

Paru le 26/08/2026

242 pages

Hot manga

16,95 €

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Scannez le code barre 9782385041151
9782385041151
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