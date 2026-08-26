Kageki Shojo !! Tome 4

Leur vie est un spectacle... Il est l'heure du lever de rideau ! Le grand festival du centenaire de Kôka est sur le point de commencer ! Une chance unique pour les étudiantes de partager la scène avec leurs illustres aînées et les top stars de la troupe... Et encore plus pour Sarasa, lorsqu'elle est choisie pour participer à un événement très spécial ! Mais la réjouissance risque de très vite laisser place au trac... Et en bonus dans ce volume, découvrez le spin-off " Sei Satomi, top star en devenir " avec la vedette de la troupe Hiver !