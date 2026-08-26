Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Kageki Shojo !! Tome 4

Kumiko Saiki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Leur vie est un spectacle... Il est l'heure du lever de rideau ! Le grand festival du centenaire de Kôka est sur le point de commencer ! Une chance unique pour les étudiantes de partager la scène avec leurs illustres aînées et les top stars de la troupe... Et encore plus pour Sarasa, lorsqu'elle est choisie pour participer à un événement très spécial ! Mais la réjouissance risque de très vite laisser place au trac... Et en bonus dans ce volume, découvrez le spin-off " Sei Satomi, top star en devenir " avec la vedette de la troupe Hiver !

Par Kumiko Saiki
Chez Noeve

|

Auteur

Kumiko Saiki

Editeur

Noeve

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kageki Shojo !! Tome 4 par Kumiko Saiki

Commenter ce livre

 

Kageki Shojo !! Tome 4

Kumiko Saiki

Paru le 16/10/2026

196 pages

Noeve

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383163862
9782383163862
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.