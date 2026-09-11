Quand les fantasmes prennent l'avantage, les rencontres deviennent explosives. Entre une gyaru passionnée de culture otaku, une médecin incapable d'oublier son ex, une maid aussi séduisante qu'efficace ou encore des nageuses prêtes à tout pour suivre leurs envies, les héroïnes de Love Lariat ! n'attendent jamais très longtemps avant de passer à l'action. Au fil de récits, kakao met en scène des femmes aussi audacieuses qu'attachantes, dans une succession de romances sensuelles où désir, complicité et attraction s'entremêlent avec naturel. Des héroïnes irrésistibles, des situations variées et une avalanche de charme. Ce recueil rassemble plusieurs histoires courtes centrées sur des femmes aux personnalités bien marquées : gyaru extraverties, employées de bureau, maid métissée, médecin ou sportives universitaires. Chaque chapitre propose sa propre ambiance tout en conservant ce qui fait la signature de l'auteur : des personnages expressifs, des relations pleines d'alchimie et une forte dose de romantisme portée par un dessin particulièrement soigné. Avec Love Lariat ! , kakao confirme pourquoi il compte parmi les grands noms du genre. Très apprécié pour la qualité de son trait et le charisme de ses héroïnes, kakao livre ici l'un de ses recueils les plus représentatifs. L'accent est davantage mis sur la séduction, la personnalité des personnages et le plaisir de suivre leurs interactions que sur la surenchère. Le résultat est un ensemble particulièrement accessible, porté par des héroïnes mémorables, une grande variété de situations et une maîtrise graphique qui ne cesse d'impressionner de chapitre en chapitre. SOMMAIRE : - Galerie des héroïnes - L'otacul - Vital Heaven - Pure Maid Service - Métamorphose - Coaching mental - Cold Fish - Bienvenue au club de natation féminin de l'université de Wanigaoka ! - La meuf lubrique - L'otacul+ - Commentaires des oeuvres - Postface