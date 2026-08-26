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#Roman étranger

Gatsby le magnifique

Francis Scott Fitzgerald

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Jeune, beau, fabuleusement riche, Jay Gatsby est bel et bien "magnifique". En proie à la frénésie des Années Folles, la foule new-yorkaise se réunit chaque soir dans son manoir de Long Island, où le champagne coule à flots. Cependant, son nouveau voisin Nick Carraway décèle une note discordante dans cette extatique partition mondaine. Toujours à l'écart, Gatsby, le regard mélancolique, semble attendre quelque chose. Intrigué par ce mystérieux personnage, Nick découvre peu à peu l'obsession qui hante son ami. Elle s'appelle Daisy, et son apparition s'apprête à faire chavirer ce monde flamboyant. Nouvelle traduction par Jacques Mailhos.

Par Francis Scott Fitzgerald
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Francis Scott Fitzgerald

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Gatsby le magnifique

Francis Scott Fitzgerald

Paru le 26/08/2026

486 pages

Editions de la Loupe

21,90 €

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