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La vérité est sous votre peau ! De l'acné à la maladie de Verneuil

Mandy Nazé

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La peau, cet organe extérieur fascinant, est bien plus qu'une enveloppe : elle reflète l'état global et l'équilibre intérieur de notre organisme. A l'heure où les troubles cutanés se multiplient et où la skincare domine, il est essentiel de repenser notre manière de la traiter en comprenant les causes profondes de ses déséquilibres. Souffrir d'acné, d'eczéma, de rosacée, ou de la maladie de Verneuil est particulièrement éprouvant dans une époque obsédée par le paraître. Cet ouvrage permet d'explorer ces signaux que nous envoie notre peau et de s'attaquer aux racines du problème grâce à la naturopathie. Il explore les liens entre peau et alimentation, système nerveux, hormones et émotions et bien d'autres techniques. L'autrice, Mandy Nazé, partage sans filtre son combat personnel contre l'acné sévère et la maladie de Verneuil qui l'a menée à s'intéresser à la naturopathie comme voie de guérison. Entre récit personnel et guide pratique, ce texte nous apprend à vivre en paix avec une peau atypique, à l'accepter, à en prendre soin avec douceur et bienveillance et de manière holistique.

Par Mandy Nazé
Chez Fernand Lanore

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Auteur

Mandy Nazé

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Garder la forme

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La vérité est sous votre peau ! De l'acné à la maladie de Verneuil

Mandy Nazé

Paru le 23/09/2026

204 pages

Fernand Lanore

18,00 €

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Scannez le code barre 9782382732199
9782382732199
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