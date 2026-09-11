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#Bande dessinée jeunesse

Les coeurs les plus farouches

James Oliver Curwood

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Dans le grand Nord canadien, le sergent Billy Mac Veigh est à la poursuite d'un meurtrier depuis déjà neuf mois. Il est prêt à tout pour le retrouver, jusqu'à traverser les plaines désertiques et glaciales, loin de toute civilisation. Rien ne saurait le détourner de sa traque. C'est alors qu'il fait la rencontre d'une mystérieuse jeune femme, conduisant son traîneau et ses chiens, qui pourrait bien lui faire revoir ses priorités. Qui est-elle ? Que transporte-t-elle seule, dans la nuit glaciale, au milieu de nulle part ? Un roman d'aventures où la rigueur de l'hiver, la maladie et la solitude sont les plus grands dangers, mais contre lesquels l'amour, l'amitié et le sens de la justice sont les armes les plus efficaces.

Par James Oliver Curwood
Chez Editions du Triomphe

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Auteur

James Oliver Curwood

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

Romans, témoignages & Co

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Les coeurs les plus farouches

James Oliver Curwood

Paru le 11/09/2026

200 pages

Editions du Triomphe

14,90 €

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Scannez le code barre 9782383861638
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