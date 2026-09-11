Les coeurs les plus farouches

Dans le grand Nord canadien, le sergent Billy Mac Veigh est à la poursuite d'un meurtrier depuis déjà neuf mois. Il est prêt à tout pour le retrouver, jusqu'à traverser les plaines désertiques et glaciales, loin de toute civilisation. Rien ne saurait le détourner de sa traque. C'est alors qu'il fait la rencontre d'une mystérieuse jeune femme, conduisant son traîneau et ses chiens, qui pourrait bien lui faire revoir ses priorités. Qui est-elle ? Que transporte-t-elle seule, dans la nuit glaciale, au milieu de nulle part ? Un roman d'aventures où la rigueur de l'hiver, la maladie et la solitude sont les plus grands dangers, mais contre lesquels l'amour, l'amitié et le sens de la justice sont les armes les plus efficaces.