Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias est née dans la poussière d'un village galicien, sans fortune ni destin tracé. Elle est morte cent ans plus tard, après avoir fait trembler les coeurs des puissants de ce monde. Entre ces deux instants, une vie de roman - flamboyante, scandaleuse, inoubliable. Sur les scènes du Moulin Rouge, des Folies Bergère et des plus grands théâtres d'Europe, Agustina Carolina Otero a inventé un personnage à la mesure de ses ambitions : danseuse envoûtante, chanteuse magnétique, courtisane légendaire. Les rois se disputaient ses faveurs - Edouard VII, Léopold II de Belgique -, les aristocrates dilapidaient leurs fortunes à ses pieds, et les hommes, dit-on, mouraient par amour pour elle. Six suicides. Plusieurs duels. Un surnom qui résume tout : la "sirène des suicides" . Mais derrière l'éclat des lustres et le froissement des soies, c'est l'histoire d'une femme libre qui se raconte ici - une femme qui n'a jamais subi son destin, qui l'a choisi, sculpté, revendiqué avec une audace rare pour son époque. La Belle Otero n'a pas seulement vécu une légende. Elle l'a écrite. María Pesado est auteure de bande dessinée et illustratrice. Après une carrière dans la danse et les arts du spectacle, elle se tourne vers la bande dessinée et l'illustration. Elle a collaboré à des ouvrages tels que Mil Brujas (Mille Sorcières) pour l'éditeur Serendipia et El Conjurador de Tormentas (Le Conjurateur de Tempêtes), sur un scénario de César Herce, publié dans Revista Cthulhu paru chez Maldragón Editorial. Elle a également illustré plusieurs romans pour enfants et adolescents, en Espagne chez Vicens Vives et aux Etats-Unis chez Choose Your Own Adventure. La Belle Otero : Confessions, sur un scénario de Carolina Corvillo, est son premier roman graphique publié chez Cascaborra et marque une étape importante dans sa carrière. Carolina Corvillo est auteure du recueil de nouvelles Hambre de Pájaro, du roman Je désobéis ou un conte d'Amsterdam, du recueil de contes fantastiques humoristiques Chants non autorisés du royaume de Nim et de pièces de théâtre Collectionneurs et Chats du réservoir. Lauréat du prix littéraire Ediciones Oblicuas 2019 pour son roman La Secta del Cuerpo. Scénariste des courts métrages et de bandes dessinées Virgo (Comixology). Elle est aussi parolière et chanteuse des groupes musicaux Blacksleeves et Sybiliam. "La quête d'identité et de liberté, l'amour, la folie, la culpabilité et la conquête de l'étrange figurent parmi mes thèmes de prédilection. Le drame psychologique est un de mes genres favoris, où l'humour trouve sa place, et où le cru, l'érotisme et les références aux mythologies et légendes sont omniprésents".