Histoire de apprendre

Apprendre est un phénomène à la fois biologique, social et culturel, mais aussi une ressource essentielle qui nous relie aux autres et au monde. Un album documentaire, largement illustrer pour questionner le monde qui nous entoure. Dès la naissance, nous apprenons tous les jours : marcher, parler, lire, compter, cuisiner... La liste est infinie. Mais qu'est-ce que signifie réellement "apprendre" ? Est-ce seulement acquérir des savoirs à l'école, ou bien une expérience beaucoup plus vaste qui traverse toute la vie ? L'apprentissage commence dès les premiers jours de vie et se poursuit tout au long de l'existence, à l'école comme en dehors. Ce livre aborde les différentes manières d'apprendre - seul, avec les autres, par l'expérience - et souligne le rôle essentiel de l'erreur dans les progrès. L'ouvrage élargit également le regard au vivant - animaux et plantes -, explique simplement le fonctionnement du cerveau, interroge l'école et ses enjeux et explore les nouveaux territoires du savoir, comme internet et l'intelligence artificielle.