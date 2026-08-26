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Voyage avec Chihiro

Marta Garcia Villar, Villar marta Garcia

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Deux décennies plus tard, Le Voyage de Chihiro continue de faire rêver les spectateurs du monde entier. Mais, le chef-d'oeuvre du studio Ghibli ne vous a pas encore livré tous ses secrets... Découvrez avec nous les coulisses de la production de ce long métrage d'animation unique, sa création, ses sources d'inspiration et ses nombreuses références au folklore japonais. Vous croiserez également la route des artistes du studio qui en ont façonné l'univers De la sorcière Yubâba au mystérieux Sans-Visage, vous saurez tout sur les esprits qui viennent se reposer au palais des bains !

Par Marta Garcia Villar, Villar marta Garcia
Chez Ynnis Editions

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Auteur

Marta Garcia Villar, Villar marta Garcia

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Dessins animés

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Voyage avec Chihiro

Marta Garcia Villar, Villar marta Garcia

Paru le 26/08/2026

272 pages

Ynnis Editions

19,95 €

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Scannez le code barre 9782376976653
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