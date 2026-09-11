Tryout Sex

Kaname Tsukishima, étudiant vivant une vie paisible entre université et petit boulot, a en réalité un secret... C'est un fan de boys love pur et innocent ! Seulement un jour, Makoto Hiiragi, un aîné de sa fac connu pour être un playboy, découvre son secret ! Kaname pense que sa vie tranquille est terminée mais Hiiragi lui révèle que ça ne le dérange pas vu qu'il est lui-même gay ! Il demande alors à Kaname avec un grand sourire si le sexe entre hommes l'intéresse... ? ! Un manga érotique où un étudiant va découvrir le sexe entre hommes !