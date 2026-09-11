Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Tryout Sex

Yako Keme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kaname Tsukishima, étudiant vivant une vie paisible entre université et petit boulot, a en réalité un secret... C'est un fan de boys love pur et innocent ! Seulement un jour, Makoto Hiiragi, un aîné de sa fac connu pour être un playboy, découvre son secret ! Kaname pense que sa vie tranquille est terminée mais Hiiragi lui révèle que ça ne le dérange pas vu qu'il est lui-même gay ! Il demande alors à Kaname avec un grand sourire si le sexe entre hommes l'intéresse... ? ! Un manga érotique où un étudiant va découvrir le sexe entre hommes !

Par Yako Keme
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Yako Keme

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tryout Sex par Yako Keme

Commenter ce livre

 

Tryout Sex

Yako Keme

Paru le 11/09/2026

162 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382768907
9782382768907
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.