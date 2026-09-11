Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Les trente-trois noms de Dieu

Marguerite Yourcenar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rien, dans l'oeuvre de Marguerite Yourcenar, ne ressemble à ce mince recueil d'une intimité rare. Ces trois poèmes dévoilent tour à tour l'essence spirituelle d'une vie, un délicat "exercice d'admiration" et l'énigme du quotidien. Loin des formes classiques qu'elle défendait - rime et alexandrin -, ils marquent l'aboutissement des ultimes recherches esthétiques de la première femme élue à l'Académie française. Singuliers et souvent cryptiques, ces textes hybrides sont une constellation d'images parfois insolites, de sensations de voyage, inventaire tout personnel où af ? eure la présence du divin parmi les hommes et les bêtes. Ces poèmes-instants saisissent la fulgurance du visible et de l'invisible, ont quelque chose de la sagesse zen. Si l'on associe Yourcenar à la perfection des Mémoires d'Hadrien, ce recueil, d'une modernité saisissante, rappelle qu'elle a toujours refusé d'enfermer son oeuvre à l'intérieur d'une quelconque frontière.

Par Marguerite Yourcenar
Chez Fata Morgana

|

Auteur

Marguerite Yourcenar

Editeur

Fata Morgana

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les trente-trois noms de Dieu par Marguerite Yourcenar

Commenter ce livre

 

Les trente-trois noms de Dieu

Marguerite Yourcenar

Paru le 11/09/2026

48 pages

Fata Morgana

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377922239
9782377922239
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.