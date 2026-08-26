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La Guilde marchande de Pandémonia Tome 4

Kachou Hashimoto

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Rachetons à la reine de l'hiver son zéro absolu, qui peut geler toute chose !! Lucciola et son équipe se sont enfifin engagés sur la route commerciale interdite. Sous leurs yeux ébahis s'étend un paysage de glace où les monstres sont gelés vivants. Pour avancer vers les terres interdites, il va d'abord falloir convaincre un monstre très puissant, la reine de l'hiver, de négocier. Mais elle ne semble guère ouverte au dialogue et a même gelé les griffes d'argent de Lucciola... Parlons avec sincérité et sans calcul. Pour qu'ensemble, nous marchions vers l'avenir.

Par Kachou Hashimoto
Chez Glénat

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Auteur

Kachou Hashimoto

Editeur

Glénat

Genre

Shonen/garçon

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La Guilde marchande de Pandémonia Tome 4

Kachou Hashimoto trad. Jocelin Meunier

Paru le 26/08/2026

192 pages

Glénat

7,20 €

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