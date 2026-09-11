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#Roman graphique

Les Dissidents

Derf Backderf

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En 1916, alors que les Etats-Unis se déchirent entre grèves ouvrières et tensions raciales, le journal contestataire The Masses, porté par un groupe de dessinateurs pacifistes, dénonce la position pro-guerre du président Wilson. En Europe, la Première Guerre mondiale bat son plein, et le président américain est fermement décidé à engager son pays dans le conflit. Aucune contestation n'est tolérée : Wilson censure les opinions pacifistes. Dès lors, la critique du pouvoir devient impossible, et les opposants, comme les journalistes de The Masses, deviennent les cibles de l'Etat et de sa milice. Harcelés, espionnés puis poursuivis, les dessinateurs risquent de perdre leur travail, voire d'être emprisonnés. Dans Les Dissidents, l'histoire vraie de The Masses est racontée à travers les yeux de Joe Hertle, un jeune dessinateur qui veut à tout prix faire du dessin politique, et qui rejoint dans ce but les rangs du journal. Bien que ce personnage soit fictif, son histoire suit de façon réaliste la lutte politique et artistique de ce groupe de dessinateurs engagés. Avec Les Dissidents, Derf Backderf prolonge son travail documentaire autour de l'histoire des Etats-Unis et s'impose plus que jamais comme une voix majeure de la bande dessinée contemporaine.

Par Derf Backderf
Chez Editions ça et là

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Auteur

Derf Backderf

Editeur

Editions ça et là

Genre

Romans graphiques

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Les Dissidents

Derf Backderf trad. Fanny Soubiran

Paru le 11/09/2026

344 pages

Editions ça et là

28,00 €

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