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#Album jeunesse

Toi

Emilie Chazerand, Clémence Sauvage

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Cet album documentaire destiné aux tout-petits aborde avec humour et simplcité, mais sans tourner autour du pot, le sujet des droits essentiels des enfants. Les enfants sont de vraies personnes. Ils ne sont ni des objets, ni des extensions de leurs parents. Ils ont à ce titre des droits dont ils doivent en être informés dès le plus jeune âge, via la sensibilisation et l'information, mais aussi via le dialogue avec les adultes. Accessible dès le plus jeune âge via un dispositif simple et ludique, ce livre permet d'ouvrir la réflexion et la discussion.

Par Emilie Chazerand, Clémence Sauvage
Chez Editions la ville brûle

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Auteur

Emilie Chazerand, Clémence Sauvage

Editeur

Editions la ville brûle

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Toi

Emilie Chazerand, Clémence Sauvage

Paru le 11/09/2026

36 pages

Editions la ville brûle

15,00 €

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Scannez le code barre 9782360122615
9782360122615
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