Cet album documentaire destiné aux tout-petits aborde avec humour et simplcité, mais sans tourner autour du pot, le sujet des droits essentiels des enfants. Les enfants sont de vraies personnes. Ils ne sont ni des objets, ni des extensions de leurs parents. Ils ont à ce titre des droits dont ils doivent en être informés dès le plus jeune âge, via la sensibilisation et l'information, mais aussi via le dialogue avec les adultes. Accessible dès le plus jeune âge via un dispositif simple et ludique, ce livre permet d'ouvrir la réflexion et la discussion.