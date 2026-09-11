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Les Agrumes

Giuseppe Barbera

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Nés dans les montagnes brumeuses de l'Asie, les agrumes ont peu à peu conquis le monde jusqu'à façonner les rives solaires de la Méditerranée. Mais leur histoire n'est pas seulement celle d'un triomphe botanique : elle est celle d'une transformation, patiente et continue, par la main des hommes. Giuseppe Barbera, agronome sicilien, a grandi au coeur de terres où orangers et citronniers dessinent autant une ligne d'horizon qu'une généalogie contrariée ; entre paysages enchanteurs, cultures savantes et tensions sanguines. A partir de cette expérience originelle, il retrace la trajectoire millénaire des agrumes, du jardin des Hespérides au sacre de l'orange californienne. C'est que, au fil des siècles, les agrumes sont devenus bien plus que des nourritures terrestres. Ils témoignent de la manière dont les sociétés façonnent le vivant, jusqu'à en faire un paysage habité, chargé de mémoire et de symboles. Dans ce livre richement illustré, où les sources littéraires et artistiques abondent, l'auteur compose une promenade baroque autour de ces "fruits d'or" dont nous ne pouvons plus nous passer.

Par Giuseppe Barbera
Chez Klincksieck

|

Auteur

Giuseppe Barbera

Editeur

Klincksieck

Genre

Milieux naturels

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Les Agrumes

Giuseppe Barbera trad. Nicolas Filicic

Paru le 11/09/2026

300 pages

Klincksieck

23,90 €

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Scannez le code barre 9782252049044
9782252049044
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