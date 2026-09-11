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La vache d'abondance et l'ordre cosmique

Valéry Raydon

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Ce livre a pour point de départ une enquête sur une peau bovine qui fut durant le Moyen Age une des reliques majeure du centre monastique de Clonmacnoise en Irlande. Cette dépouille était associée à un rituel funéraire auquel recoururent pendant des siècles les membres des plus grandes dynasties des Midlands irlandais, ainsi que plusieurs rois du Connaught et souverains d'Irlande. En s'intéressant au substrat païen qui présida à la création de cette relique et de son rituel, Valéry Raydon enquête sur la croyance druidique en la vache cosmique d'abondance, ses développements mythologiques et ses applications rituelles médicales et divinatoires, et enfin ses prolongements folkloriques et hagiographiques. Valéry Raydon offre la première étude de référence consacrée à cette croyance. Il en révèle le caractère commun à tous les peuples celtes, tant gaéliques que brittoniques et gaulois, mais aussi son rattachement à la plus ancienne religion celtique, ainsi que son origine indo-européenne. Il met également en lumière le schéma cosmologique sur lequel reposaient le motif mythologique de la vache d'abondance et les rites s'y rapportant. Valéry Raydon nous donne ainsi une clé déterminante pour la compréhension de la pensée religieuse proto-celtique et des différents systèmes religieux des peuples celtophones qui en sont les héritiers.

Par Valéry Raydon
Chez Belles Lettres

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Auteur

Valéry Raydon

Editeur

Belles Lettres

Genre

Celtes

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La vache d'abondance et l'ordre cosmique

Valéry Raydon

Paru le 11/09/2026

580 pages

Belles Lettres

45,00 €

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