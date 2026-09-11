Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Urss 89

Youssef Daoudi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Printemps 1989. Youssef Daoudi, 19 ans, atterrit à Moscou pour y poursuivre ses études. Trente-cinq ans plus tard, il nous conte avec drôlerie et nostalgie ses tribulations d'étudiant étranger dans ce qui s'appelait encore l'Union Soviétique : le système éducatif, les queues extravagantes, la décrépitude du régime... mais aussi l'incroyable effervescence culturelle et politique, la mystérieuse tache sur le front de Gorbatchev et l'arrivée de McDo au pays des soviets. Portrait truculent d'un monde en partie disparu, URSS 89 nous raconte d'où vient la Russie d'aujourd'hui.

Par Youssef Daoudi
Chez Dargaud

|

Auteur

Youssef Daoudi

Editeur

Dargaud

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Dix poètes pour entretenir le goût de la poésie

Retrouver tous les articles sur Urss 89 par Youssef Daoudi

Commenter ce livre

 

Urss 89

Youssef Daoudi

Paru le 09/10/2026

160 pages

Dargaud

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205213393
9782205213393
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.