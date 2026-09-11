Printemps 1989. Youssef Daoudi, 19 ans, atterrit à Moscou pour y poursuivre ses études. Trente-cinq ans plus tard, il nous conte avec drôlerie et nostalgie ses tribulations d'étudiant étranger dans ce qui s'appelait encore l'Union Soviétique : le système éducatif, les queues extravagantes, la décrépitude du régime... mais aussi l'incroyable effervescence culturelle et politique, la mystérieuse tache sur le front de Gorbatchev et l'arrivée de McDo au pays des soviets. Portrait truculent d'un monde en partie disparu, URSS 89 nous raconte d'où vient la Russie d'aujourd'hui.