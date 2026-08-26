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#Roman francophone

Les grandes patries étranges

Guillaume Sire

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A la mort de son père, tombé au champ d'honneur, Joseph Portedor emménage avec sa mère sur l'île de Tounis, à Toulouse. Le garçon est d'une sensibilité extrême. D'une pression de la main, il peut deviner une grossesse, un coeur qui s'épuise, la composition d'un objet, son histoire. On se passe le mot. Il consulte le samedi dans un bordel où sa mère fait le ménage. Et il y a sa voisine du dessous : Anima Halbron, une juive. Elle a des oreilles de lutin et une langue venimeuse. Son père lui a appris à jouer Schumann. Quand Joseph la rencontre, il a beau n'être qu'un enfant, sa vie bascule. Il la protégera coûte que coûte.

Par Guillaume Sire
Chez J'ai lu

|

Auteur

Guillaume Sire

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Les grandes patries étranges

Guillaume Sire

Paru le 26/08/2026

288 pages

J'ai lu

9,00 €

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